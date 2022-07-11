«النواب الليبي» يدعو للتحقيق في أزمة الكهرباء… والدبيبة يتهم مصانع «بيتكوين»

عاد التوتر الأمني إلى العاصمة الليبية طرابلس إثر تحشيدات مفاجئة للميليشيات المسلحة، في حين طالب عقيلة صالحن رئيس مجلس النواب، رسمياً بفتح تحقيق عاجل في أسباب استمرار انقطاع الكهرباء، تزامناً مع إلقاء إعلان فتحي باشاغا، رئيس حكومة الاستقرار الجديدة، تشكيل لجنة لوضع حلول عاجلة لإنهاء أزمتي الكهرباء والوقود، في حين ألقى غريمه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، باللوم على ما وصفه بمصانع تعدين عملة «بيتكوين» وفي التأثير السلبي على قدرات الشبكة الكهربائية للبلاد.

ودعا صالح، وفقاً لبيان وزّعه مجلس النواب رئيس لجنته للطاقة والموارد الطبيعية ورئيس الرقابة الإدارية والنائب العام، إلى معرفة أسباب انقطاع التيار الكهربائي على المواطنين لساعات طويلة، والتحقيق في أسباب النقص الحاد في توفر الوقود؛ الأمر الذي ترتب عليه زيادة معاناتهم.

وحثّ صالح هذه الجهات على تحمّل المسؤولية وإحالة المسؤولين عن ذلك للقضاء لمحاسبتهم وإعلان نتائج التحقيقات للشعب.

ودخل باشاغا، رئيس الوزراء المكلف من مجلس النواب، على الخط وأصدر أمس بعد ساعات من بيان صالح، وفقاً لبيان وزعته حكومته، قراراً بتشكيل لجنة برئاسة نائبه علي القطراني وعضوية وزير الكهرباء ومسؤولين من وزارة الداخلية وشركتي «البريقة» و«الخليج» للنفط وجهاز الطارق للاستثمار؛ للبحث والتقصي بشأن أزمتي الكهرباء والوقود.

تضمن القرار قيام اللجنة بـ«التواصل المباشر مع الجهات ذات العلاقة والتنسيق معها لوضع الحلول العاجلة لإنهاء الأزمة وتلافيها بما يضمن عدم تدني مستوى الخدمات للمواطنين مستقبلاً»، مع تقديم تقارير يومياً إلى باشاغا بنتائج أعمالها.

في المقابل، توعد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، بمواجهة أي احتجاجات شعبية ضدها، وقال في كلمة ألقاها خلال زيارته إلى مسقط رأسه بمدينة مصراتة في غرب البلاد بمناسبة العيد «الدولة تحمي من يريد أن يعبّر عن رأيه بطريقة سلمية، أما إحراق الممتلكات فهو مرفوض»، لافتاً إلى أن «الأجهزة الأمنية مهمتها حماية المجتمع وممتلكاته وسنتصدى لمن يريد العبث».

وأضاف، أن «حرية التعبير متاحة لكل الليبيين دون قيودن وهذا أمر طبيعي وصحي، لكن الديمقراطية لها قيودها وقوانينها وقواعدها».

ووعد الدبيبة بحل أزمة الكهرباء التي تسببت في اندلاع احتجاجات بالبلاد، وقال، إن حكومته خصصت 3 مليارات دولار لصيانة محطات توليد الكهرباء القائمة حالياً والمحطات القديمة التي لم تشهد صيانة منذ 40 عاماً وأنجزنا صيانة المحطات بنسبة 70 في المائة.

وتابع «سمعت أن هناك مصانع» لوغريتمات في ليبيا تنتج عملة «بيتكوين» وتستهلك كمية كبيرة جداً من الكهرباء، وليبيا تعدّ رقم واحد أو 2 على مستوى تصنيع هذه العملة، معرباً عن اعتقاده بأن المعلومة التي وصلته صحيحة بنسبة 80 إلى 90 في المائة.

واعتذر الدبيبة مجدداً عما وصفه بالخطأ في الحسبة بشأن طرح الأحمال، وقال، لا بد من الاعتذار لهذا الشعب، وحاولت والله غالب، مشيراً إلى أن شركة الكهرباء تعاني من الترهل والتضخم الوظيفي.

وتعاني معظم المدن الليبية من انقطاع يومي للكهرباء، خاصة في فترتَي الذروة الشتوية والصيفية، حيث يتخطى العجز في توليد الطاقة الكهربائية 2000 ميغاواط يومياً، بينما لا يتجاوز الإنتاج الحالي للكهرباء 5.5 آلاف ميغاواط يومياً.

كما يعاني قطاع الكهرباء منذ سنوات من مشكلات تتعلق بالصيانة وآثار الحرب والفساد، وفي الفترة الأخيرة من حصار لمنشآت نفطية وقطع إمدادات الوقود عن بعض محطات توليد الكهرباء، فضلاً عن سرقة أسلاك التوصيل المصنوعة من النحاس غالي الثمن من قبل عصابات مسلحة بشكل شبه يومي.

إلى ذلك، تشهد العاصمة طرابلس توتراً أمنياً منذ مساء أول من أمس، على خلفية تحركات مفاجئة للميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الدبيبة، بعد ساعات من إعلان باشاغا اعتزامه دخول المدينة خلال الأيام المقبلة.

وقالت مصادر في حكومة الدبيبة، إنها تسابق الزمن في إطار سعيها منع نشوب أي اشتباكات جديدة، بينما نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر تكليف أيوب أبوراس آمر الحرس الرئاسي، مساعديه بحل خلاف نشب بشكل مفاجئ بين قادة الميلشيات المسلحة، إثر سيطرة ميلبشيات كتيبة رحبة الدروع بقيادة بشير خلف المكنى بالبقرة، على معسكر النعام بعين زارة جنوب العاصمة التابع لهيثم التاجوري، آمر ميليشيا ما يعرف باسم «اللواء 777».

ولفتت إلى تكليف محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الدبيبة بالمنطقة الغربية، لميلشيات البقرة بالسيطرة على هذا المعسكر؛ ما دفع التاجوري إلى حشد قواته في المنطقة، قبل سحبها منها.

ورصد سكان محليون سماع إطلاق نار متقطع في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، بينما أظهرت لقطات مصورة تحركاً لآليات عسكرية من الميليشيات التي تتنازع فيما بينها باستمرار على مناطق النفوذ والسيطرة.

بدوره، قال محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، إنه تلقى برقية تهنئة بمناسبة عيد الأضحى من الرئيس التونسي قيس سعيّد، تمنى فيها دوام الاستقرار والنماء لليبيا وشعبها، مجدداً حرصه على العمل سوياً لتعزيز أواصر الأخوة بين البلدين.