اقعيم: أزمة الوقود وغاز الطهي في بنغازي مفتعلة

العنوان-بنغازي

قال وكيل وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، فرج اقعيم، أن أزمة الوقود في مدينة بنغازي “مفتعلة”، مضيفا: “صرفنا 8 ملايين لتر من الوقود في عشرة أيام”.

وبحسب فيديو نشر عبر صفحة وكيل وزارة الداخلية، أمس الأحد، قال اقعيم: إن “الأزمة مفتعلة.. الوقود وغاز (الطهي) والديزل متوفر بكميات كبيرة في المستودع”.

وأضاف أن “هناك محطات تغلق مضخاتها عمدًا رغم وفرة الوقود لديها وسنحاسبها”، وأردف قائلا: “وجهنا بزيادة حصص بعض المحطات وإلزامها بالعمل طوال الأربع وعشرين ساعة مع تركيب مولدات”.

وأكد اقعيم أن القانون سيحاسب كل من له يد لافتعال هذه الأزمة بإيقاف مضخات الوقود، مكلفًا قوة أمنية تأمين المواطنين ومحطات الوقود لمساعدتهم وتسهيل عمل كامل المحطات.