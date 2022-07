ليبيا – تلقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، برقية تهنئة من رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

أردوغان عبر من خلال البرقية بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي عن تمنياته وشعبه بدوام الصحة والسعادة للمنفي، وللشعب الليبي بالسلام والرفاهية.

