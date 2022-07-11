بن صالح: لا غرابة في سب وشتم الدبيبة فعليه اجتمع الخصوم

دافع سليمان بن صالح محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن العسكري، عن مزاعم عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بشأن وقوف عمليات تعدين العملات المُشفرة والبيتكوين وراء انقطاعات الكهرباء.

كتب بن صالح على فيسبوك: “بمجرد أن يلتقطوا أي تصريح من رئيس الحكومة في أي موضوع يتخذون منه سبباً لضخ كمية هائلة من النقد اللاذع والسب والشتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولا غرابة في ذلك، فقد اجتمعت عليه كل الخصوم ولم يتحِدوا أو يتوافقوا في شيء قدر توافقهم على العداء لشخص عبدالحميد الدبيبة.. الإخوان، الكرامة، الاستقرار، الخضر، بعض المحسوبين على فبراير” وفق تعبيره.

وتابع قائلًا: “كلهم اجتمعوا على الكيد لرئيس الحكومة، ترى أي مصلحة مشتركة لهؤلاء تجعلهم يقفون صفاً واحداً ضد شخص الدبيبة بينما يعرف كل الليبيين مقدار ما يحمله أحدهم للآخر من حقد ورغبة في الاجتثاث؟” وفق قوله.