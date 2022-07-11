وزارة الداخلية: تكليف عناصر بتأمين محطات الوقود في البيضاء

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة تكليف عناصر الأمن بتأمين محطات الوقود في البيضاء لمنع أي تجاوزات وتنظيم الازدحام أمام محطات الوقود وتسهيل حركة السير.

وبينت وزارة الداخلية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه بناء على تعليمات مدير أمن البيضاء تم تكليف أعضاء من الأقسام والمراكز التابعة للمديرية وبمشاركة الإدارة العامة للبحث الجنائي فرع البيضاء بتأمين محطات الوقود.

من جانبه أصدر رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا قرارا يقضي بتشكيل لجنة تكلف بمهام البحث والتقصي في أزمتي الوقود والكهرباء.

وبحسب القرار رقم 14 لسنة 2022 يؤذن للجنة بالتواصل المباشر مع الجهات ذات العلاقة والتنسيق معها لوضع الحلول العاجلة لإنهاء الأزمة وتلافيها بما يضمن عدم تدني مستوى الخدمات للمواطن مستقبلا.