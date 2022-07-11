باشاغا يشكل لجنة للبحث في أزمتي الوقود والكهرباء

العنوان-طرابلس

وجه رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، بتشكيل لجنة للبحث والتقصي في أزمتي الوقود والكهرباء.

وبحسب نص القرار رقم 14 لسنة 2022، ستتواصل اللجنة بشكل مباشر مع الجهات ذات العلاقة، لأجل وضع حلول عاجلة لإنهاء الأزمتين، بما يضمن عدم تدني مستوى الخدمات للمواطن مستقبلًا.

ونص القرار على انعقاد اللجنة بشكل دائم إلى حين زوال أسباب تشكيلها، وتقديم تقارير يومية بنتائج أعمالها إلى رئيس الوزراء، كما يحق لها الاستعانة بمن ترى للقيام بالمهام الموكلة إليها.

ويرأس اللجنة نائب رئيس الحكومة علي فرج القطران، وتضم وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عوض اغنيوة، وممثلًا عن وزارة الداخلية فرج اقعيم العبدلي، وممثلين عن شركة البريقة لتسويق النفط عبدالرحمن عبدالسلام العبيدي وعلي أبوبكر الحوتي، وممثلًا عن شركة الخليج للنفط صلاح عبدالكريم محمد، وممثلًا عن جهاز الطرق للاستثمار جبريل داوود خليفة.

وتشهد أنحاء البلاد خلال الفترة الأخيرة تفاقمًا لمشكلة انقطاع التيار الكهربائي، وهي الأزمة التي كانت أحد دوافع الحراك الاحتجاجي الذي اندلع مطلع الشهر الجاري، للاعتراض على الأوضاع المعيشية والاقتصادية.