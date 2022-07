حويلي: الرئاسي قد يقوم بإعلان حالة الطوارئ وتجميد عمل مجلسي النواب والدولة

ليببا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي إن المجلس الرئاسي قد يتدخل عبر المصالحة؛ لأنه مكلف بها وقد يقود المصالحة بين البرلمان ومجلس الدولة.

حويلي وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أضاف: “في حال أن المجلس الرئاسي لا يريد حلًا عبر البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، فقد يقوم بإعلان حالة الطوارئ وتجميد عمل المجلسين ويستطيع أن يصدر قانون الاستفتاء على الدستور والاعتماد على الإعلان الدستوري في ذلك، بإمكانه أن يعتمد قوانين من الإعلان الدستوري لإجراء الاستفتاء والانتخابات”.

وختم حويلي بالقول: “الدعم الشعبي قد يكون موجودًا أيضًا؛ لأن الشعب في أغلبه معارض للبرلمان والمجلس الأعلى للدولة؛ لذلك إذا اتخذ خطوات في هذا الصدد قد يحصل المجلس الرئاسي عن دعم شعبي”.

