مكافحة الأمراض: متوسط عدد الإصابات الأسبوعية بكورونا بلغ 17 حالة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن متوسط عدد الحالات المصابة بكورونا خلال أسبوع بلغ 17 حالة بنسبة إصابة بلغت 8.2%.

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تسلم عدد (1.243) عينة جرى فحصها بتقنية Real Time PCR وكان متوسط عدد العينات (207) عينة ومتوسط عدد الحالات المتعافية (10) حالات ومتوسط عدد الحالات الوفيات (00) حالة .

وأشار المركز إلى أن إجمالي الإصابات بكورونا بلغ 502,289 منها الحالات النشطة: 105 حالة والمتعافين: 495.754 حالة والوفيات: 6.430 حالة.