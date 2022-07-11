أورلاندو: فرنسا وإيطاليا ملتزمتان بمساعدة الليبيين للوصول إلى الانتخابات

العنوان-باريس

أكد المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الإيطالية إلى ليبيا، نيكولاي أورلاندو، التزام بلاده بالعمل مع فرنسا من أجل مساعدة الليبيين “في حل المختنق الحالي والذهاب إلى الانتخابات”.

وقال أورلاندو في تغريدة له عبر تويتر، اليوم الاثنين، أنه التقى في باريس، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، لمناقشة العملية السياسية في ليبيا وسبل الحفاظ عليها.

وقال أورلاندو في تغريدة عن اللقاء: “كانت الضرورة الملحة للحفاظ على العملية السياسية لليبيا محورية في مشاوراتي مع بول سولير في باريس اليوم”.

وأكد أورلاندو أن إيطاليا وفرنسا تشتركان في أهداف الوحدة والاستقرار في ليبيا، مضيفا: “نحن ملتزمون بالعمل معًا لمساعدة الليبيين في حل المختنق الحالي والذهاب إلى الانتخابات”.

وأجرى المبعوثان الإيطالي والفرنسي خلال الأيام الماضية زيارة إلى ليبيا التقيا خلالها رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة.