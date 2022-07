الدرقاش: الهجوم الغريب الذي يتعرض له الدبيبة بسبب تناوله موضوع تعدين البيتكوين يطرح تساؤلات

ليبيا – قال مروان الدرقاش الناشط الإسلامي الموالي للمفتي المعزول الصادق الغرياني بمدينة مصراتة إن الهجوم الغريب الذي يتعرض له موضوع تناول تعدين البيتكوين من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة يطرح تساؤلات.

الدرقاش وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أضاف: “الهجوم الغريب الذي يتعرض له موضوع تناول تعدين البيتكوين من قبل رئيس الحكومة، يجعلنا نقف لنتساءل، هل من يدير مزارع التعدين في ليبيا متخوفون من لفت الأنظار إلى هذه المسألة؟ إذا صح ذلك فلا غرابة لهذا الهجوم”.

