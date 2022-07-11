صالح واللافي يؤكدان ضرورة وجود حكومة واحدة قادرة على تنفيذ الانتخابات

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ونائب المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي اليوم الاثنين، على ضرورة أن تكون هناك حكومة واحدة، قادرة على تنفيذ الاستحقاقات الدستورية والانتخابية، بالإضافة لمناقشة الأزمات المتمثلة في نقص الكهرباء والوقود، التي أثرت سلباً على حياة المواطنين.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بحضور النائبين المبروك الخطابي، وأيمن سيف النصر بحث كيفية معالجة النقاط الخلافية في مشروع الدستور، تمهيداً لطرحها للنقاش مع باقي الأطراف المعنية، بغية الوصول إلى صيغة نهائية في أقرب وقت ممكن.

وأكد اللافي على ما جاء في مطالبة رئيس مجلس النواب بشأن التحقيق في أزمة الكهرباء، لأجل سرعة التخفيف من معاناة شعبنا.