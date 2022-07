بايدن: يجب معالجة الجمود السياسي في ليبيا

ليبيا – استبق الرئيس الأمريكي جو بايدن بدء رحلته إلى منطقة الشرق الأوسط التي ستبدأ اليوم الإثنين بمقال تحت عنوان “أسباب زيارتي السعودية” في صحيفة “واشنطن بوست” ضمّنه أسباب ودوافع هذه الرحلة وما يتوقعه من نتائج قد تسفر عنها، مشيرًا إلى ما ستشهده مدينة جدة من اجتماعات لقادة المنطقة دون أن يعددهم بالاسم.

بايدن تحدث في المقال الذي اقتطفت صحيفة “وول ستريت جورنال” فقرات منه عن الجمود السياسي في ليبيا والعراق ولبنان وقال: (علينا معالجة كل هذه القضايا، عندما التقي بقادة من جميع أنحاء المنطقة، سأوضح مدى أهمية إحراز تقدم في هذه المجالات)، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية “وال”.

واعترف الرئيس بايدن بأن منطقة الشرق الأوسط ما تزال مليئة بالتحديات، مشيرًا إلى تحديات الحرب الأهلية السورية، وأزمات الأمن الغذائي التي تفاقمت بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا، ونفوذ الجماعات الإرهابية التي ما تزال تعمل في عدد من البلدان.

وقال: (المنطقة مقارنة بما كانت عليه قبل 18 شهرًا، أقل ضغطًا وأكثر تكاملًا)، مشيرًا إلى أن العراق، الذي كان لفترة طويلة مصدرًا للصراعات بالوكالة والتنافس الإقليمي، أصبح يعمل الآن منصة للدبلوماسية، بين المملكة العربية السعودية وإيران.

