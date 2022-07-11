ستيفاني: اقترحنا لعب دور الوساطة بين الدبيبة وباشاغا

اعترفت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، بعدم وجود خريطة أورؤية واضحة للانتخابات في ليبيا حتى الآن.

وقالت ستيفاني، في مقابلة مع قناة «الشرق للأخبار»، إن الأمم المتحدة اقترحت أن تلعب دور الوساطة بين عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، وفتحي باشاغا رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان؛ لاستعادة خارطة الطريق الانتخابية.

ولفتت ستيفاني، إلى أن أزمة القطاع النفطي أثرت في مسألة الكهرباء بالطبع، فـ 50% من القطاع في حالة شلل منذ أبريل الماضي.

وأوضحت ستيفاني، أن الأمم المتحدة لم ولا تعترف بالحكومات، فهذه مسألة لها علاقة بالعلاقات الثنائية بين الدول.

وشددت ستيفاني، على أن الضرورة التي تلح على الأمم المتحدة الآن هي تلبية احتياجات الشعب بعد أن شهدنا المظاهرات الأخيرة في الأول من يوليو الجاري.

وتابعت ستيفاني:” نحن على اتصال دائم مع جميع الأطراف في ليبيا”، منوهة إلى أنها التقيتُ لجنة العشرة ومحمد الحداد رئيس الأركان في المنطقة الغربية والفريق عبدالرازق الناظوري، وأكدوا جميعًا ضرورة احترام اتفاقية بقرار وقف إطلاق النار.

وأضافت ستيفاني:” أحرزنا الكثير من التقدم في المسار الدستوري في «اجتماعات القاهرة وجنيف».

ودعت ستيفاني، رئيس مجلس النواب عقيله صالح ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، إلى تجاوز الخلافات بشأن الانتخابات الرئاسية.

وتمسكت ستيفاني، بضرورة الاستماع إلى جيل الشباب الذي تعب من النقص الحاد في مجال الخدمات وتدهور البنية التحتية.