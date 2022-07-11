وفاة شاب غرقا وانقاذ مصري قبالة ساحل سرت

لقي شاب ليبي مصرعه غرقا أثناء الاستحمام في مياه البحر بشاطئ مدينة سرت، مساء اليوم الإثنين، بينما جرى انقاذ شاب مصري آخر من قبل المصطافين، بحسب مصادر محلية.

وقالت المصادر لـ«بوابة الوسط» إن الشاب المتوفي يدعى معتز مبروك أسباقة ويبلغ من العمر 24 عاما.

– غرق شاب مصري قبالة ساحل سرت

وقبل خمسة أيام، لقي ساب مصري يُدعى أحمد زهران تُوفي غرقًا في البحر قبالة ساحل مدينة سرت، بحسب مصادر من نقابة الصيادين بالمدينة فيما تمكن فريق الإنقاذ بالنقابة من انقاذ شاب ليبي كان برفقته مساء الثلاثاء الماضي.