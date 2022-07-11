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بالصور | مديرية أمن صبراتة تضبط مجموعة من المهاجرين غير النظاميين

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – تمكن عناصر الأمن العاملين بالدوريات والتمركزات الأمنية المدرجة بخطة تأمين مدينة صبراتة أثناء أيام العيد المبارك من مداهمة أحد الأوكار وضبط مجموعة مهاجرين غير نظاميين.
مديرية أمن صبراتة أفادت عبر مكتبها الإعلامي بضبط مجموعة مهاجرين غير نظاميين كانوا يستعدون لركوب البحر.
وأكدت المديرية اتخاذ كافة إجراءات التحفظ على المضبوطين تمهيدًا لاحالتهم لجهات الاختصاص.

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صحيفة المرصد الليبية

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