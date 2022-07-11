نورلاند يلتقي عددا من السفراء وممثلي الدول الأفريقية بمجلس الأمن

التقى المبعوث الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، اليوم الإثنين، بنظرائه من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي وممثلي الدول الأفريقية بمجلس الأمن الدولي، بحسب تغريدة شاركتها السفارة الأميركية في ليبيا من حساب البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة على «تويتر».

وجاء في التغريدة «التقى السفير لابين والسفير الأميركي ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند اليوم بنظرائهما من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، بما فيهم السفير الجزائري الحمدي صالح، والسفير التشادي حسن، وممثلي الدول الأفريقية الأعضاء حاليا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة».

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ولم توضح سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا ولا بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أي معلومات بشأن اللقاء الذي يبدو أنهم جرى بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

السفير ريتشارد نورلاند مع عدد من السفراء الأفارقة لدى الأمم المتحدة. (السفارة الأميركية لدى ليبيا)

السفير ريتشارد نورلاند مع عدد من السفراء الأفارقة لدى الأمم المتحدة. (السفارة الأميركية لدى ليبيا)