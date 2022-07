الغويل: من كانوا مظلومين أيام القذافي بما في ذلك معارضي الخارج لم يكونوا مساكين أو يستحقون الشفقة

ليبيا – أكد الباحث الأمريكي حافظ الغويل أن أغلبية من وصف بأنهم “مظلومون” أيام معمر القذافي بمن في ذلك المعارضين في الخارج أو في السجون لم يكونوا مساكين أو يستحقوا الشفقة.

الغويل وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قال: “علمتني السنوات العشر الماضية أن أغلبية الذين كانو مظلومين أيام معمر بما في ذلك الذىن كانو معارضين في الخارج أو في السجون ما عمرهم كانو مساكين أو يستحقون الشفقة، لأنهم أول ما حصلوا فرصة داروا أسوأ منه بعشرات الأضعاف وأوغلوا في الظلم والفساد لشوشتهم”.

