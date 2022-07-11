فؤاد: حل مشكلة الكهرباء فصل الشبكة عن حفتر والمنطقة الشرقية

دعا محمد فؤاد، الطبيب الليبي ومحلل قنوات الإخوان المقيم في إيطاليا، إلى فصل الكهرباء عن المنطقة الشرقية، إثر ما سماه “وقف إمدادات النفط”.

كتب قائلًا على فيسبوك: “السبب الرئيس لانقطاع الكهرباء لساعات طويلة هذه الأيام هو سبب بسيط جدا ولكن لايوجد مسئول يتحدث عنه: وقف إنتاج النفط ونتيجة ذلك انعدام إمدادات الغاز عن المحطات فى المنطقة الشرقية، وبسبب ربط الشبكة، فالغرب يقوم بتعويض المناطق الشرقية عن الفاقد، يعنى بدل مايفصلوا الشبكة ويخلوا حفتر يتفاهم مع الناس غادى، قاعدين يعطوا فيه فى الكهرباء”.

وتابع قائلًا: “الناس خيبتها السبت والحد وحكومات ليبيا خيبتها ماوردت على حد. والله الواحد مل وتعب من الكلام ولاحول ولا قوة الا بالله” وفق تعبيره.