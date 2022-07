الدبيبة: زيادة حرارة الجو والقضاء والقدر كان سببًا في فشل خطتنا التي أعددناها لطرح الأحمال

ليبيا – قال رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة إن مايميز وحدة مدينة مصراتة هو وحدتها ، مضيفًا:”الكثير من الليبيين يروا في مصراتة متماسكة متحدة بفعل رجالها”،مؤكدًا أن المجلس البلدي هو مجلس مختار من الجميع ويمثل الديمقراطية التي يسعى إليها الشعب الليبي أوصلتنا إلى ثورة 17 فبراير ،فنحن نختار من نريد بالتصويت والديمقراطية ، على حد تعبيره. الدبيبة وفي كلمة خلال مشاركته في معايدة المجلس البلدي مصراتة نقلتها منصة “حكومتنا” التي تابعته صحيفة المرصد ،أضاف :” المجلس البلدي أختير من أعضاء هذه المدينة، ومن كافة الشرائح وقبلنا به ،ولابد من الوقوف خلف المجلس مهما كانت الآراء الشخصية،وعلينا أن نتحد”. وتابع:” إن ثورة 17 فبراير لم تحتكر على أحد ،ومنحت جميع الليبيين حق الحرية في التعبير دون أي قيود”، موضحا أن للديمقراطية قواعدها وقوانينها. ونوه إلى أن السلطات الليبية تحمي من يخرج ليعبر عن رأيه أما حرق الشوارع والأموال العامة والخاصة أمر مرفوض تمامًا”. وواصل حديثه:” هناك من يعتقد أنه حر في رأيه،والمجلس البلدية مصراتة هو لكل أهالي مصراتة لجميع الليبيين، ولن نسمح بالعبث به أو بغيره، فوزارة الداخلية والشرطة و الأجهزة الأمنية مهمتها حماية المجتمع والفرد و الممتلكات الدولة والأفراد ، ومن يريد التعبير عن الرأي نشجعه ونحميه”. وبخصوص أزمة الكهرباء ،بين الدبيبة أن حكومته وجدت لدى استلامها السلطة ثلاثة ملفات متراكمة هي ملف الصيانة وملف بناء المحطات الجديدة وملف الخطوط والتوزيع،مشيرًا إلى تخصيص الحكومة 3 مليارات دولار لصيانة المحطات القائمة حاليًا والمحطات القديمة التي لم تشهد صيانة منذ40 أو 50 عامًا. وأوضح أن الحكومة وجدت محطتين لم تتمكن الشركات الألمانية والتركية من استكمالهما، وجرى إنشاء 3 محطات في غرب طرابلس ومصراتة وطبرق وهي مشروعات استعجالية. ولفت إلى أن خط الفجيج- أوباري يحتاج توصيلًا إلى الشمال لكن هناك مواطنين يرفضون قيام أبراج في المنطقة بالإضافة إلى ترهل الشركة العامة للكهرباء من ناحية الإدارات. وأكد أن المحطات الثلاث الجديدة في طبرق ومصراتة وطرابلس ستدخل الخدمة فعليًا نهاية يوليو الجاري، مشيرًا إلى أن محطة مصراتة القديمة تحتاج 15 يومًا للدخول إلى الشبكة. وقال إن البلاد تحتاج 3 محطات جديدة على غرار محطات طبرق وطرابلس ومصراتة. وأشار الدبيبة إلى أن عملات البيتكوين يجري تعدينها في ليبيا وتحتاج إلى قدرات كهربائية عالية، وهو ما يؤثر على قدرات الشبكة الكهربائية. وأضاف: ”قالوا لي إن مصنع العملات البيتكوين موجود في ليبيا، وليبيا هي رقم 1 أو رقم 2 على مستوى العالم لتعدين البيتكوين”، مشيرًا إلى أن 80% من المعلومات الخاصة بتعدين البيتكوين في ليبيا صحيحة. وواصل حديثه :”أعددنا برنامجا لتخفيض طرح الأحمال هذا الصيف إلى 3 ساعات فقط لكن لم ينجح بسبب زيادة حرارة الجو والقضاء والقدر”. وتابع: ”أعتذر لليبيين بسبب مشكلة الكهرباء، وأن أخطأت في الحسبة وأتعهد ما دمت في مكاني بحل هذه المشكلة في أسرع وقت وبأي شكل من الأشكال “.

وطالب قافلي النفط بفتح النفط للمساعدة في حل مشكلة الكهرباء.

الدبيبة ختم :”لانريد ان تكون مدينة مصراتة مفككة، ،ونطالب أهالي مصراتة لم الشمل،أنا وعائلتي تحت تصرفكم فالدنيا لا تسوى عندي شيء ،فمصراتة سندي وعزوتي بعد الله ولن أتخلى عنكم، مصراتة مدينة رائعة لابد من مجلس بلدي واحد،أنا أبن مصراتة وأنتم تقررون من يكون عبدالحميد الدبيبة”.

