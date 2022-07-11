بودوارة: ليبيا في طريقها إلى الملكية

قال أشرف بودوارة، المنسق العام للمؤتمر التمهيدي للمطالبة بعودة دستور الملكية، إن “المملكة الليبية مظلّة لكل الليبيين بدون استثناء بما فيهم أنصار الانقلاب الأسود السابق، ومن اجرم منهم في حق الوطن والشعب فمصيره إلى القضاء الليبي”.

أضاف في تدوينة بفيسبوك: “لكن أن يخرج علينا من تخرج منهم من مدرجات المرأة تحيض والرجل لا يحيض والدجاجة تبيض والديك لا يبيض ونال شهادات الدكتوراة في كتابهم المتخلف الاسود بفصولهِ الاربع السود، ومن ذاق الشعب على أيديهم ويلات الفقر والتخلف والمرض والجهل والشنق في الميادين والجامعات والعذاب في غياهب السجون والخطف والاغتيالات والسرقات طيلة 42 عاماً ويطعن في شرعية ولي العهد وفي النظام الملكي الرشيد ودستور الاستقلال بالكذب والافتراء وتزييف الحقائق التي تعودوا و تربوا عليها فهذا مالم نسمع به من قبل” وفق تعبيره.

وواصل قائلًا: “بكل تأكيد هم لم ولن يفهموا نصوص مواد دستور الاستقلال وإن عاودوا قراءته 1000 مرة لانهُ دستور ومشروع دولة حضاري ومتطور جداً وراقي ولأن تفكيرهم محدود ومحصور على ماتربوا عليه من فكر ارهابي متطرف لا يقبل بالاخر ولا يقبل بالمواطنة وحقوق الانسان مبني على الحيض والبيض والسيارة لمن يقودها والبيت لمن يزقبّ فيه والمرأة مرأة والرجل رجل والطفل تربية امهُ” على حد قوله.

واختتم قائلًا: “نبشرهم بأن ليبيا في طريقها إلى المملكة الليبية بإذن الله ورغم كل هذا وذاك سيكونوا هم مواطنين ليبيين يتمتعون بكافة حقوقهم المشروعة التي نص عليها دستور المملكةالليبية لا يظلمون ولا يُظلمون”.