ليبيا – دعا عضو مجلس النواب، صلاح أبو شلبي، لإجراء دراسات عديدة حول رفع الدعم عن الوقود وتعويض المواطنين بدعم عيني للحد من تهريبه إلى خارج البلاد بواسطة العصابات وطرحه للنقاش تحت قبة البرلمان.

شلبي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين رأى أن ما يقرب من 20 إلى 25 في المائة من الوقود الليبي المدعم يتم تهريبه خارجياً؛ وبالطبع لا بد من معالجة الوضع كي تستفيد ليبيا من هذه المبالغ الطائلة في إصلاح عديد المدن.

وذهب إلى أن الإصلاح لا يجب أن يكون على حساب المواطن، متابعاً:”يظل الوقود هو ملاذ كثير من المواطنين بالاعتماد عليه خلال انقطاع الكهرباء في تشغيل المولدات الكهربائية”.

وقال إن الفكرة مطروحة منذ سنوات، ولكن كونها تؤثر على كل مناحي الحياة ونظراً لظروف البلاد يتم تأجيلها.

ونوه إلى أن الجميع يدرك أن أسعار سلع وخدمات عديدة ستتضاعف فور رفع الدعم عن الوقود، كما أن سعره في السوق السوداء سيتضاعف وهو ما سيتضرر منه سكان الجنوب الذين يشترونه لسد حاجاتهم.

واقترح النائب دراسة بدائل أخرى لإيقاف الهدر وضبط الكميات لمنع التهريب، مثل استصدار بطاقة ذكية تضمن لكل مواطن طبقا لنمط حياته المرتبط بالموقع الجغرافي لإقامته حجما معينا من الوقود المدعم في حدود 200 لتر شهريا.

شلبي رأى أنه إذا تم تجاوز هذه الكمية فبات عليه الشراء بسعر السوق، لافتاً إلى ضرورة فرض السيطرة على الحدود، من خلال سلطة قادرة على فرض الأمن في كل ربوع البلاد كي نستطيع التصدي للمهربين وكذلك تجار السوق السوداء.

The post شلبي: ما يقرب من 20 إلى 25 % من الوقود الليبي المدعم يتم تهريبه خارجياً first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية