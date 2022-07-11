مشاورات فرنسية إيطالية لدعم العملية السياسية في ليبيا وسُبل الحفاظ عليها

باريس 11 يوليو 2022 (وال)- أكد المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الإيطالية إلى ليبيا نيكولاي أورلاندو، إلتزام بلاده بالعمل مع فرنسا من أجل مساعدة الليبيين في حل المختنق الحالي والذهاب إلى الانتخابات.

وقال أورلاندو اليوم الإثنين – في تغريدة له عبر تويتر – إنه التقى في باريس، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير؛ لمناقشة العملية السياسية في ليبيا وسُبل الحفاظ عليها.

وأوضح أورلاندو في تغريدته عن اللقاء؛ بأن الحفاظ على العملية السياسية لليبيا كانت نقطة محورية في مشاوراتي مع بول سولير” في باريس اليوم.

وأكد أورلاندو أن إيطاليا وفرنسا تشتركان في أهداف الوحدة والاستقرار في ليبيا، مضيفًا بأن الجميع ملتزمون بالعمل معًا لمساعدة الليبيين في حل المختنق الحالي والذهاب إلى الانتخابات.

وأجرى المبعوثان الإيطالي والفرنسي خلال الأيام الماضية، زيارة إلى ليبيا التقيا خلالها رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس الأعلى للدولة. (وال)

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