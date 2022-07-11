“الوطنية لحقوق الإنسان”: حياة عبد الله السنوسي في خطر ويحتاج إفراج صحي بسبب سرطان الكبد

أصدرت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بيانا بشأن الوضع الصحي للسجين عبد الله السنوسي، رئيس جهاز المخابرات العامة إبان النظام السابق، وقالت إنها تُتابع بقلقً بالغ المعلومات الأولية المتداولة عبر وسائل الإعلام والمناشدات الإنسانية التي أطلقتها عائلة السجين عبد الله محمد السنوسي ، بشأن تدهور حالته الصحية، والمحتجز بمؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية ” سجن معيتيقة ” التابعة لجهاز الشرطة القضائية بوزارة العدل ، وفي هذا الصدد فقد تلقي قسم شؤون السُجناء والمعتقلين والمفقودين بالمؤسسة ، مُذكرة من أسرة السجين عبد الله السنوسي ، مشفوعة بعدداً من التقارير الطبية التي تُفيد بأن حالته الصحية تدهورت بشكل كبير جراء ، نتيجة لعودة نشاط الخلايا السرطانية في الكبد ، والتي تم استئصالها سابقاً بعد إجراء جلسات العلاج الكيماوي، وأيضا يُعاني المذكور من سرطان البروستاتا تم تشخيصه مؤخراً ، بالإضافة إلى أنه يُعاني من سرطان في الغدد اللمفاوية يُسبب له نقص في مناعة الجسم .

وأكدت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، على أن منع وحرمان السجناء والمحتجزين من حقوقهم وعلى رأسها تلقي العلاج والرعاية الصحية والزيارات الطبية واجراء الفحوصات ، يُشكل إنتهاك جسيم لسيادة القانون والعدالة ، وكذلك لما نصت عليه المواد (42) و (43) و (44) و (46) من الفصل السابع فيما يتعلق بالرعاية الطبية للنزلاء في أحكام القانون رقم (5) لسنة 2005 بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل ، وكما يشكل إنتهاك جسيم للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحيث ينص هذان العهدان على أن السجناء لهم حقوق، حتى عند حرمانهم من حريتهم أثناء الاحتجاز. وينص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بالتحديد على أنه ينبغي معاملة السجناء المحرومين من حريتهم بإنسانية واحترام الكرامة الكامنة للشخصية الإنسانية ” بالإضافة إلى ذلك، ينص العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أن السجناء لهم حق في أعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية. وتنظم القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء توفير الرعاية الصحية لهم.

وطالبت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية وبعثة الأمم المتّحدة للدعم في ليبيا بسرعة التدخل من أجل توفير الرعاية الصحية والطبية للسجين _ عبد الله السنوسي ، على أكمل وجه ، وفتح الزيارات الطبية الدورية له بشكل عاجل ، وفي حال استعصى إيجاد العلاج له في الداخل فإننا نُطالب وزارة العدل مراعاة الظرف الصحي الاستثنائي والطارئ ، والإفراج عنه وفق الضوابط المعمول بها ، وأسوأ بغيره من السجناء ممن شملتهم الإفراجات الصحية سابقاً ، وتود المؤسسة هُنا أن تُؤكد أن الإفراج لأسباب صحية لا يعني عدم إستمرار سلطات التحقيق في متابعة جهودها إذا ما كانت هناك مدعاة لاستكمالها، فضلاً عن كون الإفراج الصحي لا ينفي الادانة القضائية السابقة والمستقبلية ، ولا يحُول دون خضوعه للتحقيق مستقبلاً في سياق العدالة الإنتقالية بعد أن يتوافق مسار قانوني لها .

وكما تُطالب المؤسسة ، بالسماح لأهله وذويه بزيارته بشكل دوري بالإضافة إلى السماح للمنظمات والمؤسسات الحقوقية والقانونية بإجراء زيارات تفقدية له للإطلاع على حالته وظروفه الصحية والطبية.