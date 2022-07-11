اللافي ورئيس مجلس النواب يناقشان مبادرة الحل السياسي

القبة 11 يوليو 2022 (وال) – التقى نائب المجلس الرئاسي عبد الله اللافي اليوم الإثنين، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رفقة النائبين المبروك الخطابي وأيمن سيف النصر، في إطار سعي الرئاسي لصياغة مبادرة وطنية شاملة، وفق ما أعلنه الأسبوع الماضي.

وقد نوقشت في اللقاء، عدد من المواضيع حول كيفية معالجة النقاط الخلافية في مشروع الدستور، تمهيدًا لطرحها للنقاش مع باقي الأطراف المعنية، بغية الوصول إلى صيغة نهائية في أقرب وقت ممكن.

كما تم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة أن تكون هناك حكومة واحدة، قادرة على تنفيذ الاستحقاقات الدستورية والانتخابية، بالإضافة لمناقشة الأزمات المتمثلة في نقص الكهرباء والوقود، التي أثرت سلباً على حياة المواطنين.

وأشار اللافي إلى التأكيد على ما جاء في مطالبة رئيس مجلس النواب بشأن التحقيق في أزمة الكهرباء، لأجل سرعة التخفيف من معاناة الشعب الليبي. (وال)

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