ليبيا – قال أستاذ التمويل بجامعة نوتنجهام ترنت ببريطانيا ومؤسس سوق المال الليبي سليمان الشحومي إن رفع الدعم عن الوقود سيؤدي لتقليل حجم التهريب، خاصة بأن شبكات تهريب دولية تقوم بشحنه عبر قاطرات وسفن أمام أعين الجميع.

الشحومي وحول طرح هذه الفكرة في الوقت الراهن، خاصة مع انتهاء المدة الزمنية لخريطة الطريق الأممية وبالتبعية شرعية حكومة تصريف الأعمال رجح في تصريحات خاصة لصحيفة”الشرق الأوسط”اللندنية أن يكون الهدف كسب ود المواطن بزيادة دخله النقدي.

ورأى أن مكافحة التهريب والقضاء عليه تتطلب حتى قبل التعاون الدولي سيطرة أمنية للدولة الليبية على الحدود والمنافذ وعمليات توزيع الوقود.

وأضاف:” الجميع يعلم أن مصفاة الزاوية واقعة تات سيطرة تشكيلات عسكرية ويتم تهريب الوقود منها”.

الشحومي انتهى إلى أن الوقود يباع في السوق السوداء بالجنوب تحت حماية تشكيلات عسكرية، لافتاً إلى أن رفع الدعم يتطلب أجواء استقرار سياسي وإعادة النظر في السياسات الاقتصادية كافة، ليتم إيصال الدعم لمستحقيه، ودون ذلك مغامرات.

The post الشحومي: رفع الدعم عن الوقود يتطلب أجواء استقرار سياسي وإعادة النظر في السياسات الاقتصادية كافة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية