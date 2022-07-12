المريمي: التحدي الأبرز للحكومة يتمثل في استتباب الأمن في البلاد كافة

العنوان – طبرق

قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي إن التحدي الأبرز في الفترة الحالية للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا يتمثل في استتباب الأمن والسلام في ربوع البلاد.

وأضاف المريمي في تصريحات صحفية أن الحكومة تعمل على حل أزمات المواطنين الذين يعانون من تردي الأوضاع الاقتصادية.

وأكد المستشار الإعلامي، أن الأزمة تكمن في أن رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة رغم انتهاء فترة حكومته إلا أنه متمسك بالبقاء في السلطة

وأشار المريمي إلى أن الدبيبة يعتمد في بقائه على حماية الميليشيات المسلحة له في العاصمة طرابلس.