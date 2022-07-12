الشحومي: مكافحة تهريب الوقود تتطلب سيطرة أمنية للدولة على الحدود والمنافذ

قال ” سليمان الشحومي ” أستاذ التمويل بجامعة نوتنجهام ترنت ببريطانيا ومؤسس سوق المال الليبي : إن رفع الدعم عن الوقود سيؤدي لتقليل حجم التهريب، خاصة بأن شبكات تهريب دولية تقوم بشحنه عبر قاطرات وسفن أمام أعين الجميع.

ورجح الشحومي في تصريحات صحفية أن يكون الهدف من هذه الفكرة في الوقت الحلي هو كسب ود المواطن بزيادة دخله النقدي.

كما رأى أن مكافحة التهريب والقضاء عليه تتطلب حتى قبل التعاون الدولي سيطرة أمنية للدولة الليبية على الحدود والمنافذ وعمليات توزيع الوقود.

وأضاف:” الجميع يعلم أن مصفاة الزاوية واقعة تحت سيطرة تشكيلات عسكرية ويتم تهريب الوقود منها”.

وانتهى إلى أن الوقود يباع في السوق السوداء بالجنوب تحت حماية تشكيلات عسكرية، لافتاً إلى أن رفع الدعم يتطلب أجواء استقرار سياسي وإعادة النظر في السياسات الاقتصادية كافة، ليتم إيصال الدعم لمستحقيه، ودون ذلك مغامرات.