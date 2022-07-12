الاستحقاق الانتخابي والأزمات المتعلقة بالمواطن أبرز ما جاء في لقاء المستشار صالح واللافي

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي رفقة أعضاء مجلس النواب المبروك الخطابي وأيمن سيف النصر.

وتناول اللقاء عدد من المواضيع الهامة في مقدمتها كيفية معالجة النقاط الخلافية في مشروع الدستور ، كما تم مناقشة السُبل الكفيلة بتنفيذ الاستحقاقات الدستورية والانتخابية، إضافةً إلى مناقشة الأزمات المتعلقة بحياة المواطن اليومية المتمثلة في نقص الكهرباء والوقود، التي أثرت سلباً على حياة المواطنين.

وأكد الحاضرون على ما طالب به رئيس مجلس النواب، بشأن التحقيق في الأسباب الحقيقة وراء هذه الازمة المتفاقمة.