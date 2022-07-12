مكافحة الأمراض ينشر التحديث الأسبوعي للوضع الوبائي لكورونا

العنوان – طرابلس

كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم تسجيل عدد (17) حالة مصابة بفيروس كورونا في الفترة من 02 – 07 يوليو الجاري.

وأوضح المركز في التحديث الأسبوعي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا أنه استلم عدد (1.243) إجمالي عينة.

وأكد أنه بعد فحص العينات كانت متوسط النتائج بعدد عينات (207) عينة، وعدد الحالات المتعافية (10) حالات.

وأشار المركز إلى أن متوسط عدد حالات الوفيات (00) حالة، ونسبة الحالات الموجبة (8.2 %).

ولفت إلى أن إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” 502,289 حالة، والحالات النشطة 105 حالة، والمتعافين 495.754 حالة، والوفيات 6.430 حالة.