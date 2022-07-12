العكروت: «بيتكوين» ستضيع ملايين البشر وستلحق بهم الإفلاس

حذر محمد خليفة العكروت، سفير ليبيا الأسبق لدى البحرين وسلطنة عمان، من تعرض ملايين البشر إلى الإفلاس بسبب إدخار أموالهم في عملة بيتكوين.

وقال العكروت، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” فيه من عنده عملة بيتكوين، يصورها لنا ويعرّفنا عليها؟”.

وأضاف:” موش عارف علاش عندي إحساس إنها عملة وهمية، وسيضيع فيها ملايين البشر ويفلسوا ويصبحوا أفلس من فار جامع”، على حد تعبيره.

وأحدث عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، حالة من الجدل الواسع بشأن تصريحاته الأخيرة حول احتلال ليبيا المركز الثاني على مستوى العالم لتعدين البيتكوين، وعلاقتها بأزمة الكهرباء التي أنهكت البلاد، وزادت حدتها مع بداية فصل الصيف.

وقال عبدالحميد الدبيبة، في كلمة له خلال مشاركته في معايدة المجلس البلدي مصراتة، إن عملات البيتكوين يجري تعدينها في ليبيا، وهو ما يؤثر على قدرات الشبكة الكهربائية.

وأوضح الدبيبة:« قالوا لي مصنع العملات البيتكوين موجود في ليبيا، وليبيا هي رقم 2 على مستوى العالم لتعدين البيتكوين»، مؤكدًا أن «80% من المعلومات الخاصة بتعدين البيتكوين في ليبيا صحيحة.