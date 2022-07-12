موسى السليماني: 35 مليون لتر من الوقود ستدخل لميناء بنغازي خلال ساعات

قال الناطق الرسمي بإسم لجنة أزمتي الوقود والكهرباء موسى السليماني، إن 35 مليون لتر من الوقود ستدخل لميناء بنغازي خلال الساعات القادمة.

ولفت السليماني في تصريحات صحفية إلى أن لجنة أزمتي الوقود والكهرباء في انعقاد مستمر، وذلك للوصول إلى الحلول المناسبة لأزمتي الوقود والكهرباء.

وفي وقت سابق ، طالب رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح”، النائب العام الصديق الصور، ورئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل في أسباب استمرار انقطاع الكهرباء على المواطنين لساعات طويلة.