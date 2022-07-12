ناشونال إنترست: ليبيا يمكنها إنجاح أو إفشال دبلوماسية بايدن النفطية بالشرق الأوسط

أفاد مقال نشره موقع ” ناشونال إنترست ” الأميركي ، تابعته وترجمته صحيفة الساعة24 ، أن لليبيا دورا في إنجاح أو إفشال دبلوماسية الرئيس الأميركي جو بايدن النفطية في الشرق الأوسط، كما عرض الصعوبات التي تكتنف الوضع الليبي وعودة البلاد للاستقرار.

ويؤكد بن فيشمان كبير الباحثين بـ “معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى ، أن ليبيا بإمكانها إنجاح أو إفشال دبلوماسية بايدن بالمنطقة، مشيرا إلى أن زيادة الإنتاج السعودي لن تعني الكثير إذا ظل إنتاج النفط الليبي غير موثوق به.

وأضاف إن مستشاري الرئيس الأميركي يواصلون التقليل من أهمية الأولوية المباشرة لرحلة بايدن للمنطقة، وهي إقناع الرياض بزيادة إنتاج النفط. فقد نجح مساعدوه في إقناع “أوبك” بتوسيع أهداف الإنتاج ببضع مئات الآلاف من البراميل يوميا ليوليو/تموز وأغسطس/آب، لكن زيادة الإنتاج السعودي لن تعني الكثير إذا ظل إنتاج النفط الليبي غير موثوق به.

كما قال الكاتب إن عمليات إغلاق المنشآت الأخيرة أدت إلى انخفاض الإنتاج الليبي بنحو 600 ألف برميل يوميا منذ بداية عام 2022، وهو ما يعادل انخفاضا يزيد على ضعف زيادة أوبك التي تعهدت بها السعودية والإمارات.

موضحآ، أن تحقيق الاستقرار في ليبيا يمكن أن يؤدي إلى عودة ما بين 500 ألف ومليون برميل في اليوم إلى السوق بسرعة،

كما أضاف الموقع قائلآ: لكن ليبيا لديها بالتأكيد تحدياتها، ومع ذلك يجب ألا يكون ضخ النفط أحدها. فحقول ومحطات التصدير بحاجة إلى ترقيات واستثمار، لكن الأهم هو إنهاء الاستيلاء المنتظم على المرافق النفطية لابتزاز الحكومة المؤقتة لدفع مبالغ،

ومن بين العناصر التى يجب التعامل معها ، يقول الكاتب، ضرورة إجراء الانتخابات لوضع البلاد على أساس أكثر استقرارا، لكنها لا تزال في طريق مسدود بشأن مسألة أهلية المرشح، والتي تعد رمزا لما إذا كان حفتر أو الشخصيات الإشكالية الأخرى، مثل سيف الإسلام نجل العقيد القذافي، بإمكانهم الترشح للرئاسة مرة أخرى، معربا عن اعتقاده بأن المسار الواضح للانتخابات أهم من الخلاف حول شرعية الحكومة المؤقتة الحالية.

كما أشار المقال إلى أن واشنطن وشركاءها الأوروبيين دعموا جهود الأمم المتحدة، لكن ليس بشكل كاف، كما أشار إلى أن اللاعبين الإقليميين الأكثر نشاطا يقوضون بشكل روتيني التقدم المحتمل.

وعما يمكن أن تفعله أميركا من أجل استقرار ليبيا، يقول الكاتب إنها ركزت مؤخرا على آلية اقتصادية لدفع البنك المركزي الليبي والمؤسسة الوطنية للنفط لمعالجة التظلمات الأساسية لليبيين الشرقيين، وهي عدم توزيع عائدات النفط بشكل عادل وشفاف.

كما أيد الكاتب أميركا في دعوتها لأن تكون هناك آلية محايدة لتوزيع عائدات النفط حتى إجراء الانتخابات،