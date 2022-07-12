زرموح: من يوافق على المبادرة الدولية لإدارة إيرادات النفط قد خان الوطن والشعب خيانة عظمى

أعلن ” عمر عثمان زرموح ” رئيس منظمة الحوار الوطني واستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية ، عن رفضه وبشدة للمبادرة الدولية لإدارة إيرادات النفط الليبي جملة وتفصيلا، معتبراً من يوافق عليها قد خان الوطن وخان الشعب خيانة عظمى.

وأعرب زرموح في منشور عبر حسابه على فيسبوك، عن رفضه للتدخل الأجنبي في إدارة مورد النفط بأي شكل من الأشكال ولو ليوم واحد.

كما دعا أحرار الوطن إلى الرفض الكامل لهذه المبادرة السيئة والتأكيد على أن السفير الأمريكي وهذه الدول يجب أن تحترم نفسها وتلزم حدودها ولا دخل لهم في خلافاتنا الداخلية سواء أنفقنا النفط بعدالة أو دون عدالة بشفافية أو بضبابية، فهذا شأن لا يعنيهم من قريب ولا من بعيد.

وتجدر الإشارة إلى أنه وفي وقت سابق ، قام سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، بالكشف عن تفاصيل مبادرة إدارة الإيرادات النفطية الليبية والتي أطلق عليها اسم (مستفيد).

وأوضح نورلاند في مؤتمر صحفي عقده بطرابلس حينها، أن المبادرة اقترحتها رئاسة مجموعة العمل الاقتصادية التي انبثقت عن مخرجات مؤتمر برلين وتضم الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة وجمهورية مصر العربية حيث اتفقت على تقديمها كمقترح ويعود الأخذ بها من عدمه إلى السلطات الليبية.

وأعتبر السفير الأمريكي أن الهدف الأساسي من المبادرة هو توفير الأموال اللازمة للأمور الأساسية مثل المعاشات والإعانات والمنح، إضافة إلى قطاعات التعليم والصحة وغيرها، وبحيث يتم تخصيص مبالغ من موارد النفط فقط لهذه الأغراض، عن طريق لجنة تراقب تدفق هذه الأموال وطريقة صرفها والتأكد من أنها تذهب في أوجه صرفها الصحيح، على حد قوله.