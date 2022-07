باشاآغا يقرر تشكيل لجنة برئاسة القطراني للبحث والتقصي بشأن أزمتي الوقود والكهرباء

ليبيا – قرر رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاآغا تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني، للبحث والتقصي عن أزمتي الوقود والكهرباء ووضع الحلول العاجلة.

باشاآغا وفي قراره رقم “14” للعام الجاري والذي تلقت المرصد نسخة منه، أشار إلى أن اللجنة المشكلة تضم في عضويتها كلًا من: “عوض اغنيوة البدري وزير الكهرباء والطاقات المتجددة، وفرج اقعيم العبدلي ممثلًا عن وزارة الداخلية، وعبد الرحمن عبد السلام العبيدي ممثلًا عن شركة البريقة لتسويق النفط والغاز، وصلاح عبد الكريم محمد ممثلًا عن شركة الخليج للنفط، وجبريل داوود ممثلًا عن جهاز الطارق للاستثمار، وعلي أبو بكر الحوتي ممثلًا عن شركة البريقة لتسويق النفط”.

وتنص المادة الثانية من القرار على تكليف اللجنة المشكلة بمهام البحث والتقصي في أزمتي الوقود والكهرباء ويؤذن لها بالتواصل المباشر مع الجهات ذات العلاقة والتنسق معها لأجل وضع الحلول العاجلة لإنهاء الأزمة وتلافيها، بما يضمن عدم تدني مستوى الخدمات للمواطن مستقبلًا.

كما تضمنت المادة الثالثة من القرار بأن تكون اللجنة في حالة انعقاد دائم إلى حين زوال أسباب تشكيلها، وعليها تقديم تقارير يومية بنتائج أعمالها لعرضها على رئيس مجلس الوزراء.

باشاآغا منح اللجنة في المادة الرابعة من القرار حق الاستعانة من ترى ضرورة الاستعانة به للقيام بمهامها الموكلة إليها، مطالبًا كافة الجهات بالعمل بالقرار وتنفيذه من تاريخ صدوره.

