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بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 12 يوليو 2022

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 12 يوليو 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء لا تغير يذكر في حالة الطقس حيث تبقى الأجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (30-35)مْ.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد–مراده:-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29-33) مْ.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-42) مْ ، ولاتتجاوز ( 36 ) مْ على الحمادة والجفرة .

الواحات- السرير- تازربو – الكفرة:-
حالة السماء: صافية الى ظهور بعض السحب.
الرياح: شمالية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(36-38) مْ.

مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:17)
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:07).

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏F-270-002 الجوية التنبو 2022-07 المركز الثلافاء ليوم الجوية التنبوات الحرارة الحرارة السحب بعض ظهور صافية 31 ظهور الى الحرارة 22 22 23 ظهور إلى صافية السماء إلى زواره 31 31 31 30 f فی 22 21 22 21 طرابلس صافية 1 20 21 19 34 23 22 33 33 33 33 33 34 19 21 22 کے السماء 20 22 السماء 29 24 27 27 35 20 21 22 25 27 27 السما إلى 42 39 39 ی 26 25 37 25‏'‏

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