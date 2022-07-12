الدبيبة يزور مدينة زليتن – بوابة أفريقيا الإخبارية

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة زيارة إلى مدينة زليتن بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أنه كان في استقبال الدبيبة أعيان وأهالي مدينة زليتن، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، وعميد بلدية زليتن مفتاح حمادي، وعدد من أعضاء المجلس البلدي ومسؤولي القطاعات الإدارية.

وزار الدبيبة زاوية الشيخ عبدالسلام الأسمر، وزاوية البازة، ومنارة الأنوار سيدي سليم الفيتوري، كما شارك نادي النصر زليتن معايدته بمناسبة عيد الأضحي المبارك.