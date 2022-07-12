الحبيب: الشعب يريد فقط انتخابات برلمانية

زعم وزير الثقافة الأسبق، الحبيب الأمين، أن الشعب يريد فقط انتخابات برلمانية، بحسب قوله.

وقال الأمين، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “الشعب يعاني معيشيا وللخلاص من جلاديه وسراقه”، وفقا لتعبيره.

وأضاف “يريد فقط إجراء انتخابات برلمانية لإعادة إنتاج الشرعية الشعبية واستكمال المسار الدستوري، ولم يعد يريد أي تدوير وتمديد مجالس ولا توليد حكومات ولا ترقيع مبادرات”، على حد زعمه.

وتابع “تفهموا هذه الحقيقة الليبية فأنتم تكابرون وتكذبون في الوقت الخادع”، بحسب حديثه.