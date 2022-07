الحسان: كيف يمكن لدولة مثل ليبيا عدد سكانها 6 ملايين أن تستهلك كهرباء أكثر من المغرب ؟

ليبيا – شرح مهند الحسان وهو مستثمر ليبي في العملات الرقمية أن تعدين البيتكوين عملية رقمية تستخدم فيها أجهزة حاسب آلي بقدرات معينة تسمى “أجهزة التعدين”، وتحتاج إلى مصدر كهربائي قوي وأيضًا تبريدًا مستمرًا في الجهاز، وأصبحت هناك مزارع حول العالم تستخدم في تلك العملية، مردفًا أنه لإيضاح تلك المسألة بطريقة مبسطة، فإن إنتاج عملة بيتكوين واحدة قد تتطلب استهلاك كميات من الكهرباء تكفي قرية صغيرة لمدة معينة.

الحسان وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، أوضح أن هناك شركات حول العالم تضخ عشرات الملايين من الدولارات لإنتاج بيتكوين، وهي عملية ستتجه إلى الانتهاء تقريبًا في عام 2028، وذلك مع الإجراءات الدولية التي ستفرض قيودًا صارمة على تداول وتعدين العملات الإلكترونية.

وأشار إلى صدور تقرير نهاية العام الماضي كشف عن تمثيل ليبيا 0.9 في المئة من قوة تعدين بيتكوين في العالم، أي أن هناك ما يتراوح بين 1000 و1500 ميغاوات تهدر في تلك العملية.

وأضاف: “ليبيا بالأساس لديها عجز في إنتاج الكهرباء يصل إلى نحو 4000 ميغاوات”، مردفا أن رخص تكلفة الطاقة في ليبيا جعلها وجهة للشركات والعصابات العاملة في هذا المجال، التي تستغل غياب القوانين والسلطة التي تمنعهم من استعمال الكهرباء لغرض التعدين.

ولفت إلى أنه بالفعل هناك نشاط تعدين للعملة الرقمية في ليبيا ازدهر خلال آخر أربع أو خمس سنوات، مستغلًا عدم تحصيل فواتير كهرباء، مع غياب كامل للسلطات عن المشهد.

وتساءل الحسان: “كيف لدولة عددها ستة ملايين نسمة تستهلك كهرباء أكثر من المغرب الذي يتجاوز عدد سكانه 36 مليون نسمة، ولكن في النهاية مشكلة الكهرباء في ليبيا أكبر من مسألة بيتكوين فقط”.

