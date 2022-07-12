بن صالح: انتقاد الدبيبة ليس لمصلحة البلاد

زعم سليمان بن صالح محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن العسكري، أن توجيه النقد لرئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة ليس لمصلحة البلاد، وفقا لحديثه.

وقال بن صالح، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “من حديثي عن الدبيبة لا أريد أن أصل إلى النقطة التي يُفهم منها أنني أدافع عنه؛ لأنني لا أريد أن أمنح الدبيبة صك براءة مما يجري الآن في ليبيا”، بحسب وصفه.

وأضاف “لكني أردت أن أقول أن ما يجري من انتقاد للدبيبة أغلبه نتيجة أغراض وأهواء شخصية وليس لمصلحة البلاد”، على حد تعبيره.