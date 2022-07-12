اللواء 444 قتال: تحرير 110 بنغلاديشي مختطف

أعلن اللواء 444 قتال تحرير عدد 110 شخص مختطف يحملون جنسية بنغلاديش تعرضوا لصنوف التعذيب والابتزاز.

وأكد اللواء 444 قتال التابع للجيش الليبي عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن العصابة الخاطفة فكانت تحمل جنسية بنغلاديش وعددهم 9 أشخاص بالتّعاون مع شخصين ليبيين كانواْ يقومون باستدراج ضحاياهم في أوكارعدّة ومن ثمّ يقومون بسجنهم ويطالبون أهاليهم وذويهم بدفع مبالغ مالية تصل ل25ألف دينار مقابل إطلاق صراح كلّ فرد.

وأشار اللواء إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد الخاطفين وستتمّ إحالتهم لجهات الإختصاص.