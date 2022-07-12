مستودع الغاز بطبرق يوزع 5250 أسطوانة اليوم

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط توزيع مستودع الغاز بطبرق 5250 أسطوانة غاز طهي على 15 محطة وموزع، اليوم الثلاثاء، إضافة إلى البيع المباشر.

وبيع 1050 أسطوانة مباشرة من المستودع، فيما خصصت 560 أسطوانة لمركز غاز رقم 1 بالحي الصناعي طبرق، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ووزعت 280 أسطوانة لكل من «محطة وقود الراحلة في التميمي، ومحطة وقود ليبيا نفط بالمخيلي، ومحطة وقود 013 الراحلة ببئر الأشهب، وموزع غاز عمر بولطيعة في الأبرق، ومزع غاز محمد المبروك بالقيقب، وموزع غاز ناجية راف الله بالقبة، وموزع غاز إبراهيم علي بالقبة».

وقدم المستودع 280 أيضا لكل من «موزع غاز شيحة راف الله بالدبوسية، وموزع غاز منصف أحمد بدرنة، وموزع غاز فتحي الكوم بدرنة، وموزع غاز رافع القزيزي بدرنة، وموزع غاز محمد رمضان الزاوي بدرنة، وموزع غاز الأجواد بدرنة».