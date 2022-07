صالح واللافي يؤكدان على ضرورة أن تكون هناك حكومة واحدة للبلاد

ليبيا – استقبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الإثنين نائب المجلس الرئاسي عبد الله اللافي رفقة النائبين المبروك الخطابي، وأيمن سيف النصر، في إطار سعي المجلس الرئاسي لصياغة مبادرة وطنية شاملة، وفق ما أعلنه الأسبوع الماضي.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي عددًا من المواضيع، حول كيفية معالجة النقاط الخلافية في مشروع الدستور، تمهيدًا لطرحها للنقاش مع باقي الأطراف المعنية، بغية الوصول إلى صيغة نهائية في أقرب وقت ممكن.

كما تم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة أن تكون هناك حكومة واحدة، قادرة على تنفيذ الاستحقاقات الدستورية والانتخابية، بالإضافة لمناقشة الأزمات المتمثلة في نقص الكهرباء والوقود، التي أثرت سلباً على حياة المواطنين.

بدوره، أشار اللافي إلى التأكيد على ما جاء في مطالبة رئيس مجلس النواب بشأن التحقيق في أزمة الكهرباء، لأجل سرعة التخفيف من معاناة الشعب.

