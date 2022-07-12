إسعاف مستشفى طرابلس الجامعي يقدم خدمة طبية لـ2350 حالة خلال العيد

قدم قسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى طرابلس الجامعي خدمة طبية لأكثر من 2350 حالة خلال أيام عيد الأضحى.

وتوزعت تلك الحالة بواقع 1700 حالة مرضية لكبار السن بمختلف التخصصات، فيما استقبل قسم إسعاف الأطفال 650 حالة، حسب إحصائية نشرتها صفحة المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات دولة ليبيا على موقع «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وأكد المستشفى انتظام العمل في جميع أقسامه طيلة أيام العيد، وذلك وفق خطة العمل المعتمدة في توزيع المناوبات بين الأطباء، بالتنسيق مع الأقسام لاستقبال للحالات التي تحتاج إيواء.