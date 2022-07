فؤاد: يجب فصل الشبكة الكهربائية عن حفتر لحل مشكلة إمدادات النفط

ليبيا – أرجع المحلل السياسي محمد فؤاد القياديُّ في مدينة مصراتة السبب الرئيس لانقطاع الكهرباء لساعات طويلة إلى وقف إنتاج النفط، نتيجة انعدام إمدادات الغاز عن المحطات في المنطقة الشرقية.

فؤاد وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قال: “السبب الرئيس لانقطاع الكهرباء لساعات طويلة هذه الأيام هو سبب بسيط جدًا، ولكن لا يوجد مسؤول يتحدث عنه هو وقف إنتاج النفط، ونتيجة ذلك انعدام إمدادات الغاز عن المحطات فى المنطقة الشرقية، وبسبب ربط الشبكة في الغرب يقوم بتعويض المناطق الشرقية عن الفاقد”.

وأضاف: “يعني بدل أن يفصلوا الشبكة ويخلوا حفتر يتفاهم مع الناس غادي، قاعدين يعطوا فيه الكهرباء، (الناس خيبتها السبت والحد، وحكومات ليبيا خيبتها ما وردت على حد)، والله الواحد مل وتعب من الكلام، ولاحول ولا قوة الا بالله”.

