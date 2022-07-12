الجدال: اللافي عند “عقيلة صالح” للتسويق لفكرة استيلاء المجلس الرئاسي على السلطة 

أكد مختار الجدال، المحلل السياسي الليبي، أن زيارة عبد الله اللافي إلى عقيلة صالح جاءت بهدف التسويق لفكرة استيلاء الرئاسي على السلطة.

وقال الجدال في منشور عبر حسابه على فيسبوك، إن “عضو الرئاسي عبدالله اللافي عند رئيس مجلس النواب للتسويق لفكرة استيلاء الرئاسي على السلطة، ماخذة خاطر على طريقة قيس سعيد في تونس، لكون هو راجل واحد وأنتم ثلاث مسيرات”.

وفي سياق تعليقه على تصريحات الدبيبة الأخيرة حول البتكوين، أشار الجدال متهكمًا إلى أنه “أخيرًا اكتشف رئيس حكومتنا القديم أسباب الاستهلاك الكبير في التيار الكهربائي وأستغل حفل معايدة وبخبث تحت وطأة الابتسامة الصفراء إياها وفي مشهد كوميدي بذيء بلسان متلعثم قال: «تصنيع عملة البتكوين» السبب المباشر في انقطاع الكهرباء، وأضاف أرتفاع درجة الحرارة والقضاء والقدر” .

وأردف أن الدبيبة “حدد المسؤولية واستراح، شخص الحالة فعلاً في زمن الشقلبة، وباهي وبعدين يا (فراخة) المهازل، ماذا فعلت لحل المشكلة، كان يجب أن تحلها ثم تحكي لنا كيف اكتشفت؟ وكيف حليت؟ مازلنا مافهمناش منو اللي قالك قول؟”.

وتابع «الجدال» أن “رئيس الحكومة الجديد جداً جداً، دخل خرج، خرج دخل حتى أنت قولنا كيف بتدخل؟ إذا كان الدخول وفقاً لاتفاق تحت الطاولة مع المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون، معناها ما درنا شيء يا عصلب”. بحسب تعبيره.

وأكمل أن “رئيس الحكومة الجديدة شكل لجنة للوقوف على مشكلة الكهرباء وأزمة الوقود، أنصحه بالوقوف على الحدود ومنع عملية تهريب البنزين والنافتا إلى تونس ومالطا”.

وختم منشوره موضحًا؛ أن “بابا الفاتيكان يشفق لحال الليبيين، مشروع إنساني لعودة فرقة الطبابة «فرسان القديس يوحنا» حتى هم عندهم تاريخ مشوه من الذبح في شوارعنا”. بحسب قوله.