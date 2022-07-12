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الشحومي: رفع الدعم عن الوقود قد يحد من التهريب

تم النشر منذُ 33 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – طرابلس

قال الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي إن رفع الدعم عن الوقود قد ينجح في الحدّ من حجم التهريب.

وأضاف الشحومي في تصريحات صحفية أن شبكات التهريب الدولية تقوم بشحن النفط علنًا عبر القاطرات والسفن.

وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة سيطرة الدولة على حدودها ومنافذها، قبل الحصول على التعاون الدولي إزاء هذا الأمر لمكافحة هذه الظاهرة.

وأكد أن الجنوب الليبي يشهد بيع الوقود في السوق السوداء تحت رعاية التشكيلات المسلحة وحمايتها.

ولفت إلى أن رفع الدعم يتطلب استقرارا سياسيا يضمن وصوله نقديا لمستحقيه، وإعادة للنظر في السياسات الاقتصادية للبلاد.


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صحيفة العنوان الليبية

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