ليبيا – حملت عضو ملتقى الحوار السياسي أم العز الفارسي مسؤولية الجهات الأمنية والرقابية أزمة البنزين والمحروقات في حال كانت “مفتعلة”، وهناك إثبات لشبهة التهريب من قبل سائقي نقلها.

الفارسي وفي منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أضافت: “في حال إثبات لشبهة التهريب للمحروقات، فإنها تعتبر أفعال إجرامية تهدد الآمن والسلام المجتمعي”.

وطالبت الجهات الأمنية والرقابية بالحزم في المواجهة لكي لاتتحول أزمة المحروقات إلى ظاهرة تضاف إلى غيرها من الظواهر المدمرة التي باتت تسيطر على حياة الليبيين.

The post الفارسي: على الجهات الأمنية والرقابية تحمل مسؤولية أزمة البنزين والمحروقات first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية