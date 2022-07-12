حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الوداع اليوم

يؤدي الحجاج الليبيون طواف الوداع بمكة المكرمة، بعد زوال شمس اليوم الثلاثاء، وهو آخر ركن بالمشاعر المقدسة بعد رمي جمرات ثالث أيام التشريق.

وتوزع الحجاج على 73 مجموعة عند وصولهم إلى جبل عرفات لأداء المناسك، وحددت أماكن إقامتهم حسب مناطقهم.

وأقامت تلك المجموعات في مخيمين حملا رقمي 56 و57، وسط حضور أفراد من الكشافة والمرشدات، الذين قدموا لهم الخدمات، وأرشدوهم لأماكن إقامتهم، كما وزعوا عليهم السلال الغذائية.

يشار إلى أن هيئة الحج تكفلت بدفع قيمة الهدي عن كل الحجاج التابعين لها، كما صرح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة أمس الإثنين، بأن الدولة تحملت تكاليف الحج بواقع 35 ألف دينار لكل حاج.