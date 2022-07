مدير معبر رأس اجدير: الجوازات تحصي بشكل يومي عبور أكثر من 7 آلاف مسافر

ليبيا – قال مدير معبر رأس إجدير الحدودي العميد سالم العكعاك اليوم الإثنين إن المعبر يشهد تزايدًا في حركة العبور وتدفق المسافرين تجاه الجانب التونسي.

العكعاك أشار في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء إلى أن منظومة الجوازات تحصي بشكل يومي عبور أكثر من 7 آلاف مسافر، مرجعًا أسباب الاكتظاظ بالمنفذ وتزايد ساعات الانتظار إلى اعتماد ممر واحد من الجانب التونسي لحركة المرور، مؤكدًا أن هناك مساعيَ مع الجهات المختصة التونسية لتوظيف عدد من الممرات الإضافية.

ونوه العكعاك إلى أن إدارة المعبر تعمل بالتنسيق مع نقابة الركوبة العامة ووزارة المواصلات على تسيير خط منتظم للنقل العمومي ينطلق من المعبر وعبر ممرات خاصة للتخفيف من حدة الاكتظاظ وتقليل ساعات الانتظار، إضافة إلى تخصيص ساحات مؤمنة لركن سيارات المسافرين المستخدمين للنقل العمومي.

