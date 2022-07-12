توتر أمني مفاجئ وتحشيدات للميليشيات في طرابلس

عاد التوتر الأمني إلى العاصمة الليبية طرابلس إثر تحشيدات مفاجئة للميليشيات المسلحة، فيما طالب عقيلة صالح رئيس مجلس النواب رسمياً بفتح تحقيق عاجل في أسباب استمرار انقطاع الكهرباء، تزامناً مع إلقاء إعلان فتحي باشاغا رئيس حكومة الاستقرار الجديدة عن تشكيل لجنة لوضع حلول عاجلة لإنهاء أزمتي الكهرباء والوقود، فيما ألقى غريمه عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة باللوم على ما وصفه بمصانع تعدين عملة البيتكوين، وفي التأثير السلبي على قدرات الشبكة الكهربائية للبلاد.

ودعا صالح، وفقاً لبيان وزعه مجلس النواب، رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في البرلمان ورئيس الرقابة الإدارية والنائب العام، إلى معرفة أسباب انقطاع التيار الكهربائي على المواطنين لساعات طويلة، والتحقيق في أسباب النقص الحاد في توفر الوقود الأمر الذي ترتب عليه زيادة معاناتهم.

وحض صالح هذه الجهات على تحمل المسؤولية وإحالة المسؤولين عن ذلك للقضاء لمحاسبتهم وإعلان نتائج التحقيقات للشعب.

ودخل باشاغا رئيس الوزراء المكلف من مجلس النواب على الخط، وأصدر أمس بعد ساعات من بيان صالح، قراراً بتشكيل لجنة برئاسة نائبه علي القطراني وعضوية وزير الكهرباء ومسؤولين من وزارة الداخلية وشركتي البريقة والخليج للنفط وجهاز الطارق للاستثمار، للبحث والتقصي بشأن أزمتي الكهرباء والوقود. وتضمن القرار، وفق بيان وزعته حكومة باشاغا، قيام اللجنة بـ«التواصل المباشر مع الجهات ذات العلاقة والتنسيق معها لوضع الحلول العاجلة لإنهاء الأزمة وتلافيها بما يضمن عدم تدني مستوى الخدمات للمواطنين مستقبلاً»، مع تقديم تقارير يومياً إلى باشاغا بنتائج أعمالها.

في المقابل، توعد عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة بمواجهة أي احتجاجات شعبية ضدها، وقال في كلمة ألقاها خلال زيارته إلى مسقط رأسه بمدينة مصراتة في غرب البلاد بمناسبة عيد الأضحى، إن «الدولة تحمي من يريد أن يعبر عن رأيه بطريقة سلمية أما إحراق الممتلكات فهو مرفوض»، لافتاً إلى أن الأجهزة الأمنية مهمتها حماية المجتمع وممتلكاته و«سنتصدى لمن يريد العبث».

وأضاف أن «حرية التعبير متاحة لكل الليبيين دون قيود وهذا أمر طبيعي وصحي، لكن الديمقراطية لها قيودها وقوانينها وقواعدها».

ووعد الدبيبة بحل أزمة الكهرباء التي تسببت في اندلاع احتجاجات بالبلاد، وقال إن حكومته خصصت 3 مليارات دولار لصيانة محطات توليد الكهرباء القائمة حالياً والمحطات القديمة التي لم تشهد صيانة منذ 40 عاماً و«أنجزنا صيانة المحطات بنسبة 70 في المائة». وتابع: «سمعت أن هناك مصانع (لوغريتمات) في ليبيا تنتج عملة بيتكوين، وتستهلك كمية كبيرة جداً من الكهرباء، وليبيا تعتبر الرقم 1 أو 2 على مستوى تصنيع هذه العملة»، معرباً عن اعتقاده بأن المعلومة التي وصلته «صحيحة بنسبة 80 إلى 90 في المائة».

واعتذر الدبيبة مجدداً عما وصفه بالخطأ في الحسبة بشأن طرح الأحمال، وقال: «لا بد من الاعتذار لهذا الشعب، وحاولت والله غالب»، مشيراً إلى أن شركة الكهرباء تعاني من الترهل والتضخم الوظيفي.

وتعاني معظم المدن الليبية من انقطاع يومي للكهرباء، خاصة في فترة الذروة الشتوية والصيفية، حيث يتخطى العجز في توليد الطاقة الكهربائية 2000 ميغاوات يومياً، بينما لا يتجاوز الإنتاج الحالي للكهرباء 5.5 ألف ميغاوات يومياً.

كما يعاني قطاع الكهرباء منذ سنوات من مشكلات تتعلق بالصيانة وآثار الحرب والفساد، وفي الفترة الأخيرة من حصار لمنشآت نفطية وقطع إمدادات الوقود عن بعض محطات توليد الكهرباء، فضلا عن سرقة أسلاك التوصيل المصنوعة من النحاس غالي الثمن من قبل عصابات مسلحة بشكل شبه يومي.

إلى ذلك، تشهد العاصمة طرابلس توتراً أمنياً منذ مساء أول من أمس، على خلفية تحركات مفاجئة للميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الدبيبة، بعد ساعات من إعلان باشاغا اعتزامه دخول المدينة خلال الأيام المقبلة.

وقالت مصادر في حكومة الدبيبة إنها تسابق الزمن في إطار سعيها منع نشوب أي اشتباكات جديدة، بينما تحدثت وسائل إعلام محلية عن تكليف أيوب أبو راس، آمر الحرس الرئاسي، مساعديه بحل خلاف نشب بشكل مفاجئ بين قادة الميليشيات المسلحة، إثر سيطرة ميليشيات كتيبة رحبة الدروع بقيادة بشير خلف المكنى بالبقرة، على معسكر النعام بعين زارة جنوب العاصمة والتابع لهيثم التاجوري، آمر ميليشيا ما يعرف بـ«اللواء 777». ولفتت إلى تكليف محمد الحداد رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الدبيبة بالمنطقة الغربية، لميليشيات البقرة بالسيطرة على هذا المعسكر، ما دفع التاجوري إلى حشد قواته في المنطقة، قبل سحبها منها.

ورصد سكان محليون سماع إطلاق نار متقطع مساء أول من أمس، بينما أظهرت لقطات مصورة تحرك آليات عسكرية من الميليشيات التي تتنازع فيما بينها باستمرار على مناطق النفوذ والسيطرة.

بدوره، قال محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي إنه تلقى برقية تهنئة بمناسبة عيد الأضحى من الرئيس التونسي قيس سعيد، تمنى فيها دوام الاستقرار والنماء لليبيا وشعبها، مجدداً حرصه على العمل سوياً لتعزيز أواصر الأخوة بين البلدين.